РФ обходит нефтяные санкции из-за "теневых кораблей" вблизи Финляндии — Yle

Как РФ обходит нефтяные санкции

Как отмечает Yle, сейчас в России перевозят грузы российской нефти не менее 1000 нефтяных танкеров, а по некоторым оценкам даже около 2000.

Профессор морского транспорта Улла Тапанинен заявила, что в мире его называют "серым" или даже "темным" флотом. Названия связаны с тем, что о танкерах и их состоянии практически ничего не известно.

Хотя информации немного, известно, что около половины танкеров старше 20 лет. У танкера 20 лет – это возраст, когда следующим адресом судна чаще всего становится свалка металлолома, – говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что в водах близ Финляндии также плавает множество российских "теневых" кораблей.

Однако она подчеркивает, что нет причин слишком сильно беспокоиться. Безопасность на море постоянно повышается, а аварии на нефтяном рынке стали очень редкими.

Безопасность в Балтийском море также увеличивается за счет отлично функционирующего надзора. Центр управления морским движением ежегодно предотвращает несколько посадок на мель, отслеживая маршруты плавающих в Балтийском море судов.

Тапанинен больше беспокоит Северо-Восточный проход через Северный Ледовитый океан, через который недавно прошел не имеющий ледового усиления российский корабль.

Россия обходит санкции G7 на большую часть экспорта своей нефти

РФ все более искусно пробивает ценовой "потолок", установленный странами "Большой семерки" и Евросоюзом.

По данным FT, почти ¾ всех морских поставок российской нефти только в августе проходили без западного страхования, а это незаурядный рычаг, используемый для соблюдения ценового лимита на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

То есть Россия создала так называемый "темный флот" нефтяных танкеров, способных работать без западного страхования и других услуг.