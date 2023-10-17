Канада ввела санкции против олигархов-коллаборантов в Молдове

Канада сообщила о введении санкций против российских коллаборантов в Молдавии.

Новые санкции от Канады

Канада ввела санкции против девяти человек из Молдовы, которые связаны с беглыми олигархами Владом Плахотнюком и Иланом Шором. В списке:

глава Партии регионов Молдовы Александр Калинин;

уголовный авторитет Григорий Карамалак;

представители неконституционной партии "Шор" Валерий Клименко, Мария Албот, Сергей Бургуджи и Игорь Химич;

глава телекомпании Telesistem TV SRL, владеющей телеканалами Primul in Moldova и Accent TV Арина Коршикова;

Вера Плахотнюк;

Татьяна Платон.

Они не могут проводить финансовые транзакции в Канаде, их активы заморозят. Также канадцам запретили предоставлять этим лицам финансовые услуги.

Их обвиняют в том, что они поддерживают вторжение России в Украину — это не останется безнаказанным. Таким образом, Канада подтверждает поддержку Молдовы и Украины, «защищающих свою независимость, права и свободу от агрессивных действий Кремля».

Также Канада ввела санкции против шести временно лишивших лицензий молдавских телеканалов: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Эти каналы «активно продвигают и распространяют российскую дезинформацию, чтобы оправдать агрессивную войну России против Украины».

Санкции против РФ от Канады

24 августа Канада ввела санкции против России – они касались четырех физических лиц и 29 организаций.

Ранее 18 августа Канада ввела новый пакет санкций против России, в том числе против 15 российских физических и трех юридических лиц. Под ограничения оказались Басманный районный суд Москвы, Хамовнический районный суд Москвы, Московский городской суд.

Также 23 сентября Канада ввела пакет новых санкций против РФ. Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.

Причиной введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.

Под ограничения попали также омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.