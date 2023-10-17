Канада ввела санкції проти олігархів-колаборантів у Молдові

Канада повідомила про введення санкцій проти російських колаборантів у Молдові.

Нові санкції від Канади

Канада запровадила санкції проти девʼяти людей з Молдови, які повʼязані з олігархами-втікачами Владом Плахотнюком та Іланом Шором. У списку:

голова Партії регіонів Молдови Олександр Калінін;

кримінальний авторитет Григорій Карамалак;

представники неконституційної партії «Шор» Валерій Клименко, Марія Албот, Сергій Бургуджі та Ігор Хіміч;

голова телекомпанії Telesistem TV SRL, яка володіє телеканалами Primul in Moldova й Accent TV Аріна Коршикова;

Віра Плахотнюк;

Тетяна Платон.

Вони не зможуть проводити фінансові транзакції в Канаді, їхні активи заморозять. Також канадцям заборонили надавати цим особам фінансові послуги.

Їх звинувачують у тому, що вони підтримують вторгнення росії в Україну, — «це не залишиться безкарним». Таким чином Канада підтверджує підтримку Молдови й України, «які захищають свою незалежність, права і свободу від агресивних дій Кремля».

Також Канада запровадила санкції проти шести молдавських телеканалів, які тимчасово позбавили ліцензій: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. Ці канали «активно просувають і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну росії проти України».

Санкції проти РФ від Канади

24 серпня Канада запровадила санкції проти Росії – вони стосувалися чотирьох фізичних осіб та 29 організацій.

Раніше 18 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, зокрема проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб. Під обмеження потрапили Басманний районний суд Москви, Хамовнічеський районний суд Москви, Московський міський суд.

Також 23 вересня Канада запровадила пакет нових санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

Під обмеження потрапили також Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.