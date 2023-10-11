Росія виявилась більш стійкою до санкцій Заходу — NYT

Російська економіка адаптувалась до функціонування в умовах потужних західних санкцій, введених через розв'язану Кремлем злочинну війну проти України.

Як Росії вдалось адаптуватись до західних санкцій

Зазначається, що відповідно до нових показників у проєкті бюджету Росії, економіка країни все більше переорієнтовується на розв’язану Кремлем злочинну війну.

Зокрема, майже третина витрат російського бюджету у наступному році в обсязі 109 млрд доларів буде спрямовано на військові потреби.

Окрім цього, на обслуговування злочинної російської армії спрямовано 6% загального обсягу виробництва країни, а це більше ніж у двічі у порівнянні із періодом до вторгнення в Україну.

У матеріалі видання зазначається, що економіка Росії виявилась значно більш стійкою до введених Заходом санкцій, ніж очікувалось аналітиками більшості західних урядів.

За прогнозами Центробанку РФ, загальний обсяг виробництва у країні в наступному році може зрости до 2,5%, що перевищить аналогічні показники у США та країнах ЄС.

Коли країна перебуває в стані війни, валовий внутрішній продукт є досить поганим показником добробуту, - попереджає старший радник Інституту економіки перехідного періоду Банку Фінляндії Лаура Соланко. Поширити

За її словами, збільшення обсягів виробництва патронів збільшує показники зростання виробництва, однак ніяк не впливає на покращення рівня життя населення.

Чому Росії вдається адаптуватись до санкцій

США, ЄС, Україна та інші партнери наполегливо намагались завдати втрат Росії за допомогою потужних санкцій, однак Кремлю вдалось знайти нових покупців російської нафти і продавати її за значно низчими цінами.

При цьому Росія адаптувалась і навчилась обходити введену західними країнами стелю цін на нафту.

Протягом перших 8 місяців цього року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм зросли на 32%.

Торгівля з Індією збільшилася втричі в першій половині року, а експорт з Туреччини зріс майже на 89% за той же період.

Тим часом, війна поглинає й інші частини російського бюджету, окрім прямих військових витрат.

Ще 9,2% бюджету заплановано на "національну безпеку", включаючи правоохоронну діяльність. Є гроші для поранених солдатів і сімей загиблих в боях, а також для "інтеграції нових регіонів" (мається на увазі окупована територія України).

Сергій Гурієв, російський економіст, який втік з країни в 2013 році і зараз працює проректором Sciences Po в Парижі, каже, що точно оцінити російську економіку складно.

Існуючі економічні моделі були розроблені ще до війни і ґрунтувалися на різних припущеннях, а опубліковані цифри бюджету неповні.

Що це означає для російських домогосподарств у повсякденному житті, важко зрозуміти.