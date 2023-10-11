Россия оказалась более устойчива к санкциям Запада — NYT

Российская экономика адаптировалась к функционированию в условиях мощных западных санкций, введенных из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Как России удалось адаптироваться к западным санкциям

Отмечается, что согласно новым показателям в проекте бюджета России экономика страны все больше переориентируется на развязанную Кремлем преступную войну.

В частности, почти треть расходов российского бюджета в следующем году в объеме 109 млрд долларов будут направлены на военные нужды.

Кроме того, на обслуживание преступной российской армии направлено 6% общего объема производства страны, а это более чем в два раза по сравнению с периодом до вторжения в Украину.

В материале издания отмечается, что экономика России оказалась значительно более устойчивой к введенным Западом санкциям, чем ожидалось аналитиками большинства западных правительств.

По прогнозам Центробанка РФ, общий объем производства в стране в следующем году может возрасти до 2,5%, что превысит аналогичные показатели в США и странах ЕС.

Когда страна находится в состоянии войны, валовой внутренний продукт достаточно плохим показателем благосостояния, - предупреждает старший советник Института экономики переходного периода Банка Финляндии Лаура Соланко. Поделиться

По ее словам, увеличение объемов производства патронов увеличивает показатели роста производства, однако никак не влияет на улучшение уровня жизни населения.

Почему России удается адаптироваться к санкциям

США, ЕС, Украина и другие партнеры настойчиво пытались нанести урон России с помощью мощных санкций, однако Кремлю удалось найти новых покупателей российской нефти и продавать ее по значительно более низким ценам.

При этом Россия адаптировалась и научилась обходить введенный западными странами потолок цен на нефть.

За первые 8 месяцев этого года объемы торговли между Россией и Китаем выросли на 32%.

Торговля с Индией увеличилась в три раза в первой половине года, а экспорт из Турции вырос почти на 89% за тот же период.

Тем временем война поглощает и другие части российского бюджета, кроме прямых военных расходов.

Еще 9,2% бюджета запланированы на "национальную безопасность", включая правоохранительную деятельность. Есть деньги для раненых солдат и семей погибших в боях, а также для "интеграции новых регионов" (имеется в виду оккупированная территория Украины).

Сергей Гуриев, российский экономист, сбежавший из страны в 2013 году и сейчас работающий проректором Sciences Po в Париже, говорит, что точно оценить российскую экономику сложно.

Существующие экономические модели были разработаны еще до войны и основывались на разных предположениях, а опубликованные цифры бюджета неполны.

Что это значит для российских домохозяйств в повседневной жизни, сложно понять.