Российская экономика адаптировалась к функционированию в условиях мощных западных санкций, введенных из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Как России удалось адаптироваться к западным санкциям
Отмечается, что согласно новым показателям в проекте бюджета России экономика страны все больше переориентируется на развязанную Кремлем преступную войну.
В частности, почти треть расходов российского бюджета в следующем году в объеме 109 млрд долларов будут направлены на военные нужды.
Кроме того, на обслуживание преступной российской армии направлено 6% общего объема производства страны, а это более чем в два раза по сравнению с периодом до вторжения в Украину.
В материале издания отмечается, что экономика России оказалась значительно более устойчивой к введенным Западом санкциям, чем ожидалось аналитиками большинства западных правительств.
По прогнозам Центробанка РФ, общий объем производства в стране в следующем году может возрасти до 2,5%, что превысит аналогичные показатели в США и странах ЕС.
По ее словам, увеличение объемов производства патронов увеличивает показатели роста производства, однако никак не влияет на улучшение уровня жизни населения.
Почему России удается адаптироваться к санкциям
США, ЕС, Украина и другие партнеры настойчиво пытались нанести урон России с помощью мощных санкций, однако Кремлю удалось найти новых покупателей российской нефти и продавать ее по значительно более низким ценам.
При этом Россия адаптировалась и научилась обходить введенный западными странами потолок цен на нефть.
За первые 8 месяцев этого года объемы торговли между Россией и Китаем выросли на 32%.
Торговля с Индией увеличилась в три раза в первой половине года, а экспорт из Турции вырос почти на 89% за тот же период.
Тем временем война поглощает и другие части российского бюджета, кроме прямых военных расходов.
Еще 9,2% бюджета запланированы на "национальную безопасность", включая правоохранительную деятельность. Есть деньги для раненых солдат и семей погибших в боях, а также для "интеграции новых регионов" (имеется в виду оккупированная территория Украины).
Сергей Гуриев, российский экономист, сбежавший из страны в 2013 году и сейчас работающий проректором Sciences Po в Париже, говорит, что точно оценить российскую экономику сложно.
Существующие экономические модели были разработаны еще до войны и основывались на разных предположениях, а опубликованные цифры бюджета неполны.
Что это значит для российских домохозяйств в повседневной жизни, сложно понять.
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