США ввели санкции против причастных к обходу потолка цены на российскую нефть

США ввели санкции против ряда судов и компаний, причастных к обходу введенного западными партнерами потолка цены на российскую нефть.
Что известно о новых санкциях США против нарушителей потолка цены на нефть из РФ
В Минфине США отметили , что санкции были введены против двух организаций и двух судов.
Это подчеркивает стремление Минфина США и международных партнеров к ответственному сокращению нефтяных доходов российского правительства и ограничению российской военной машины.
Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо сообщил, что сегодняшние действия демонстрируют нашу постоянную приверженность сокращению ресурсов России для ее войны против Украины и обеспечению соблюдения ценового лимита.
В санкционный список попали:
"СКФ Приморье" – танкер;
Lumber Marine SA – компания из ОАЭ;
YasaGolden Bosphorus – танкер;
Ice Pearl Navigation Corp – компания из Турции.
Отмечается, что "СКФ Приморье" перевозил сырую нефть "Новый порт" по цене выше 75 долларов за баррель из порта в Российской Федерации после вступления в силу ограничения цен на нефть.
А после вступления в силу ограничения цен на нефть YasaGolden Bosphorus перевозила сырую нефть по цене выше 80 долларов за баррель.
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, будут заблокированы.
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