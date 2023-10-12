США ввели санкции против причастных к обходу потолка цены на российскую нефть

США ввели санкции против ряда судов и компаний, причастных к обходу введенного западными партнерами потолка цены на российскую нефть.

Что известно о новых санкциях США против нарушителей потолка цены на нефть из РФ

В Минфине США отметили , что санкции были введены против двух организаций и двух судов.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух организаций и идентифицирует в качестве заблокированного имущества два судна, которые пользовались услугами поставщиков услуг коалиции и перевозили российскую сырую нефть по цене, превышающей согласованный предел цен, - говорится в сообщении ведомства. Поделиться

Это подчеркивает стремление Минфина США и международных партнеров к ответственному сокращению нефтяных доходов российского правительства и ограничению российской военной машины.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо сообщил, что сегодняшние действия демонстрируют нашу постоянную приверженность сокращению ресурсов России для ее войны против Украины и обеспечению соблюдения ценового лимита.

В санкционный список попали:

"СКФ Приморье" – танкер;

Lumber Marine SA – компания из ОАЭ;

YasaGolden Bosphorus – танкер;

Ice Pearl Navigation Corp – компания из Турции.

Отмечается, что "СКФ Приморье" перевозил сырую нефть "Новый порт" по цене выше 75 долларов за баррель из порта в Российской Федерации после вступления в силу ограничения цен на нефть.

А после вступления в силу ограничения цен на нефть YasaGolden Bosphorus перевозила сырую нефть по цене выше 80 долларов за баррель.

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, будут заблокированы.