Данія та Чехія передадуть Україні нові танки
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія та Чехія передадуть Україні нові танки

Міноборони Данії
Міноборони Данії

За словами керівництва Міністерства оборони Данії та Чехії, вони вирішили підготувати перший спільний транш військової допомоги для України.

Україна отримає масштабну військову допомогу від Данії та Чехії

Як повідомляють представники оборонних відомств обох країн, військове обладнання для Збройних сил України мають намір вилучити зі складів чеських приватних компаній, а також виготовлене на чеських заводах за кошти уряду Данії.

У межах першого траншу обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 легких кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, зокрема "значну кількість" боєприпасів великого калібру, - йдеться в повідомленні.

Варто також звернути увагу на те, що це пакет військової допомоги буде містити не лише сучасне чеське озброєння, а й відремонтовану техніку, яку раніше наші воїни уже використовували на полі бою.

На переконання очільника Міністерства оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, це справді значний транш обладнання, яке має великий попит в Україні.

Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою, – заявив він.

Данія та Чехія обіцяють довготривалу підтримку України

Керівництво Міноборони Чехії звертає увагу на те, що такий формат співпраці з Данією дасть можливість постачати військову допомогу Україні не тільки в найближчі місяці, але і в 2024 році і, в разі необхідності, в довгостроковій перспективі.

Обидві країни планують надалі передати Україні, серед іншого, 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7000 протитанкових засобів, 10 тисяч ручних гранат та 60 мінометних систем, а також "значну кількість" систем протидії безпілотникам, - йдеться в повідомленні.

Не можна також не згадати про те, що у вересні Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.

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