Данія та Чехія передадуть Україні нові танки

За словами керівництва Міністерства оборони Данії та Чехії, вони вирішили підготувати перший спільний транш військової допомоги для України.
Україна отримає масштабну військову допомогу від Данії та Чехії
Як повідомляють представники оборонних відомств обох країн, військове обладнання для Збройних сил України мають намір вилучити зі складів чеських приватних компаній, а також виготовлене на чеських заводах за кошти уряду Данії.
Варто також звернути увагу на те, що це пакет військової допомоги буде містити не лише сучасне чеське озброєння, а й відремонтовану техніку, яку раніше наші воїни уже використовували на полі бою.
На переконання очільника Міністерства оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, це справді значний транш обладнання, яке має великий попит в Україні.
Данія та Чехія обіцяють довготривалу підтримку України
Керівництво Міноборони Чехії звертає увагу на те, що такий формат співпраці з Данією дасть можливість постачати військову допомогу Україні не тільки в найближчі місяці, але і в 2024 році і, в разі необхідності, в довгостроковій перспективі.
Не можна також не згадати про те, що у вересні Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.
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