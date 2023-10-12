Дания и Чехия передадут Украине новые танки

По словам руководства Министерства обороны Дании и Чехии, они решили подготовить первый общий транш военной помощи для Украины.

Украина получит масштабную военную помощь от Дании и Чехии

Как сообщают представители оборонных ведомств обеих стран, военное оборудование для Вооруженных сил Украины намерены изъять из складов чешских частных компаний, а также изготовить на чешских заводах за средства правительства Дании.

В рамках первого транша обе страны планируют поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, в частности "значительное количество" боеприпасов крупного калибра. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что этот пакет военной помощи будет содержать не только современное чешское вооружение, но и отремонтированную технику, которую раньше наши воины уже использовали на поле боя.

По мнению главы Министерства обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, это действительно значительный транш оборудования, которое пользуется большим спросом в Украине.

Эта передача стала возможной благодаря примерному сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой, – заявил он. Поделиться

Дания и Чехия обещают долгосрочную поддержку Украины

Руководство Минобороны Чехии обращает внимание на то, что такой формат сотрудничества с Данией позволит поставлять военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и, в случае необходимости, в долгосрочной перспективе.

Обе страны планируют дальше передать Украине, среди прочего, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных пушек, 7000 противотанковых средств, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем, а также "значительное количество" систем противодействия беспилотникам, - сказано в сообщении. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.