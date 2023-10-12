Дания и Чехия передадут Украине новые танки

По словам руководства Министерства обороны Дании и Чехии, они решили подготовить первый общий транш военной помощи для Украины.
Украина получит масштабную военную помощь от Дании и Чехии
Как сообщают представители оборонных ведомств обеих стран, военное оборудование для Вооруженных сил Украины намерены изъять из складов чешских частных компаний, а также изготовить на чешских заводах за средства правительства Дании.
Следует также обратить внимание на то, что этот пакет военной помощи будет содержать не только современное чешское вооружение, но и отремонтированную технику, которую раньше наши воины уже использовали на поле боя.
По мнению главы Министерства обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, это действительно значительный транш оборудования, которое пользуется большим спросом в Украине.
Дания и Чехия обещают долгосрочную поддержку Украины
Руководство Минобороны Чехии обращает внимание на то, что такой формат сотрудничества с Данией позволит поставлять военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и, в случае необходимости, в долгосрочной перспективе.
Нельзя также не упомянуть о том, что в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.
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