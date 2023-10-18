РФ обходить нафтові санкції через "тіньові кораблі" поблизу Фінляндії — Yle

Як РФ обходить нафтові санкції

Як зазначає Yle, зараз у Росії перевозять вантажі російської нафти щонайменше 1000 нафтових танкерів, а за деякими оцінками навіть майже 2000.

Професор морського транспорту Улла Тапанінен заявила, що у світі його називають "сірим" або навіть "темним" флотом. Назви пов'язані з тим, що про танкери та їхній стан практично нічого не відомо.

Хоча інформації небагато, відомо, що близько половини танкерів старше 20 років. У танкера 20 років - це вік, коли наступною адресою судна найчастіше стає звалище металобрухту, - йдеться в матеріалі. Поширити

Зазначається, що у водах поблизу Фінляндії також плаває безліч російських "тіньових" кораблів.

Однак вона підкреслює, що немає причин занадто сильно хвилюватися. Безпека на морі постійно підвищується, а аварії на нафтовому ринку стали дуже рідкісними.

Безпека в Балтійському морі також підвищується за рахунок добре функціонуючого нагляду. Центр управління морським рухом щорічно запобігає кільком посадкам на мілину, відстежуючи маршрути суден, що плавають у Балтійському морі.

Тапанінен більше турбує Північно-Східний прохід через Північний Льодовитий океан, через який нещодавно пройшов російський корабель, що не має льодового посилення.

Росія оминає санкції G7 на більшу частину експорту своєї нафти

РФ дедалі більш майстерно пробиває цінову "стелю", встановлену країнами "Великої сімки" та Євросоюзом.

За даними FT, майже ¾ всіх морських поставок російської нафти лише в серпні проходили без західного страхування, а це неабиякий важіль, який використовується для дотримання цінового ліміту на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Тобто Росія створила так званий "темний флот" нафтових танкерів, здатних працювати без західного страхування та інших послуг.