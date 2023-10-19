В Германии обещают продлить поставки оружия Украине и уже готовят зимний пакет военной помощи, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.
Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины
Шольц пообещал продолжить поставки оружия Украине и отметил, что в анонсированном пакете будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".
Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
Что известно о помощи других стран ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что поднимет вопрос поддержки Украины во время встреч с лидерами стран Глобального Юга на полях Генассамблеи ООН.
Глобальным Югом принято называть страны Латинской Америки, Африки, Азии, за исключением Израиля, Японии и Южной Кореи и Океании, за исключением Австралии и Новой Зеландии.
Также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем.
Он подчеркнул свою готовность помочь в решении проблемы экспорта зерна из Украины.
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