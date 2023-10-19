В Германии обещают продлить поставки оружия Украине и уже готовят зимний пакет военной помощи, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины

Шольц пообещал продолжить поставки оружия Украине и отметил, что в анонсированном пакете будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.

Что известно о помощи других стран ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что поднимет вопрос поддержки Украины во время встреч с лидерами стран Глобального Юга на полях Генассамблеи ООН.

Переговоры с лидерами будут посвящены выработке нашей единой позиции, особенно с представителями тех стран, которые мы называем Глобальным Югом и имеющие несколько иное представление о происходящих процессах, - подчеркнул Науседа. Поделиться

Глобальным Югом принято называть страны Латинской Америки, Африки, Азии, за исключением Израиля, Японии и Южной Кореи и Океании, за исключением Австралии и Новой Зеландии.

Также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем.

Мы поддерживаем те инициативы ООН, которые помогают Украине противостоять агрессии, которые направлены на привлечение России к ответственности за ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины, такие как похищение детей, преступления сексуального характера, - подчеркнул президент Литвы. Поделиться

Он подчеркнул свою готовность помочь в решении проблемы экспорта зерна из Украины.