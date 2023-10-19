Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины

Германия
Читати українською
Источник:  tagesspiegel.de

В Германии обещают продлить поставки оружия Украине и уже готовят зимний пакет военной помощи, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины

Шольц пообещал продолжить поставки оружия Украине и отметил, что в анонсированном пакете будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.

Что известно о помощи других стран ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что поднимет вопрос поддержки Украины во время встреч с лидерами стран Глобального Юга на полях Генассамблеи ООН.

Переговоры с лидерами будут посвящены выработке нашей единой позиции, особенно с представителями тех стран, которые мы называем Глобальным Югом и имеющие несколько иное представление о происходящих процессах, - подчеркнул Науседа.

Глобальным Югом принято называть страны Латинской Америки, Африки, Азии, за исключением Израиля, Японии и Южной Кореи и Океании, за исключением Австралии и Новой Зеландии.

Также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем.

Мы поддерживаем те инициативы ООН, которые помогают Украине противостоять агрессии, которые направлены на привлечение России к ответственности за ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины, такие как похищение детей, преступления сексуального характера, - подчеркнул президент Литвы.

Он подчеркнул свою готовность помочь в решении проблемы экспорта зерна из Украины.

Литва может внести здесь свой вклад. Альтернативный канал Литвы, как и других балтийских портов, хорошо известен украинской стороне и используется. Самое главное – устранить помехи, которые до сих пор существуют и мешают раскрыть потенциал этого канала, – подчеркнул Науседа.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Укрэнерго 76 млн евро для защиты инфраструктуры и строительства новых линий
Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания и Германия приняли окончательное решение на счет энергетических отношений с РФ
Россия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия может закупать нефть из РФ в обход санкций
Германия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.