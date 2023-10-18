Великобритания и Германия приняли окончательное решение на счет энергетических отношений с РФ

В Германии и Британии считают, что энергетические отношения между ними и Россией не возобновятся, даже если РФ прекратит войну против Украины и в Кремле произойдет изменение режима.
В Британии и ФРГ отвергли возможность энергетического сотрудничества с РФ
Немецкие и британские должностные лица исключили возобновление энергетической торговли с РФ.
В то же время министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт отметил, что возвращения к прежним отношениям не будет.
После вторжения в Украину Европа сократила свою зависимость от российских энергоносителей.
В 2022 году Европа ввела запрет на импорт угля и нефти из РФ. Поставки природного газа также значительно сократились: газопровод Nord Stream сначала был остановлен Россией, а затем поврежден подводными взрывами.
Как страны ЕС снизили зависимость от РФ
Великобритании РФ поставляла только 4% газа и 9% нефти в 2021 году.
Для Германии запрет импорта стал большим потрясением, лишив страну примерно половины запасов газа.
Испания, Франция и Бельгия были среди стран, которые увеличили закупки сжиженного газа из РФ, тогда как Великобритания это запретила, а Германия избегает этого без официального эмбарго.
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