Великобритания и Германия приняли окончательное решение на счет энергетических отношений с РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Великобритания и Германия приняли окончательное решение на счет энергетических отношений с РФ

Россия
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Источник:  Bloomberg

В Германии и Британии считают, что энергетические отношения между ними и Россией не возобновятся, даже если РФ прекратит войну против Украины и в Кремле произойдет изменение режима.

В Британии и ФРГ отвергли возможность энергетического сотрудничества с РФ

Немецкие и британские должностные лица исключили возобновление энергетической торговли с РФ.

Эти отношения закончились, — сказал Мигель Бергер, посол Германии в Великобритании.

В то же время министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт отметил, что возвращения к прежним отношениям не будет.

После вторжения в Украину Европа сократила свою зависимость от российских энергоносителей.

В 2022 году Европа ввела запрет на импорт угля и нефти из РФ. Поставки природного газа также значительно сократились: газопровод Nord Stream сначала был остановлен Россией, а затем поврежден подводными взрывами.

Сейчас Россия обеспечивает менее 10% энергоснабжения региона по сравнению с более чем третью до войны.

Как страны ЕС снизили зависимость от РФ

Великобритании РФ поставляла только 4% газа и 9% нефти в 2021 году.

Для Германии запрет импорта стал большим потрясением, лишив страну примерно половины запасов газа.

Импорт трубопроводного газа из России был по большей части прекращен, но поставки сжиженного газа выросли после вторжения.

Испания, Франция и Бельгия были среди стран, которые увеличили закупки сжиженного газа из РФ, тогда как Великобритания это запретила, а Германия избегает этого без официального эмбарго.

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