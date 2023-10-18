Британія та Німеччина прийняли остаточне рішення щодо енергетичних відносин з РФ

У Німеччині та Британії вважають, що енергетичні відносини між ними та Росією не відновляться, навіть якщо РФ припинить війну проти України і в Кремлі відбудеться зміна режиму.

У Британії та ФРН заперечили можливість енергетичної співпраці з РФ

Німецькі та британські посадовці виключили відновлення енергетичної торгівлі з РФ.

Ці стосунки закінчилися, — сказав Мігель Бергер, посол Німеччини у Великій Британії. Поширити

Водночас міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт зазачив, що повернення до колишніх відносин не буде.

Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв.

У 2022 році Європа запровадила заборону на імпорт вугілля та нафти з РФ. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений Росією, а потім пошкоджений підводними вибухами.

Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни. Поширити

Як країни ЄС зменшили залежність від РФ

Великій Британії РФ постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році.

Для Німеччини заборона імпорту стала великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини запасів газу.

Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення. Поширити

Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі скрапленого газу з РФ, тоді як Британія це заборонила, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.