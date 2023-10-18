Британія та Німеччина прийняли остаточне рішення щодо енергетичних відносин з РФ

У Німеччині та Британії вважають, що енергетичні відносини між ними та Росією не відновляться, навіть якщо РФ припинить війну проти України і в Кремлі відбудеться зміна режиму.
У Британії та ФРН заперечили можливість енергетичної співпраці з РФ
Німецькі та британські посадовці виключили відновлення енергетичної торгівлі з РФ.
Водночас міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт зазачив, що повернення до колишніх відносин не буде.
Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв.
У 2022 році Європа запровадила заборону на імпорт вугілля та нафти з РФ. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений Росією, а потім пошкоджений підводними вибухами.
Як країни ЄС зменшили залежність від РФ
Великій Британії РФ постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році.
Для Німеччини заборона імпорту стала великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини запасів газу.
Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі скрапленого газу з РФ, тоді як Британія це заборонила, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.
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