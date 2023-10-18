Британія та Німеччина прийняли остаточне рішення щодо енергетичних відносин з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія та Німеччина прийняли остаточне рішення щодо енергетичних відносин з РФ

Росія
Джерело:  Bloomberg

У Німеччині та Британії вважають, що енергетичні відносини між ними та Росією не відновляться, навіть якщо РФ припинить війну проти України і в Кремлі відбудеться зміна режиму.

У Британії та ФРН заперечили можливість енергетичної співпраці з РФ

Німецькі та британські посадовці виключили відновлення енергетичної торгівлі з РФ.

Ці стосунки закінчилися, — сказав Мігель Бергер, посол Німеччини у Великій Британії.

Водночас міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт зазачив, що повернення до колишніх відносин не буде.

Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв.

У 2022 році Європа запровадила заборону на імпорт вугілля та нафти з РФ. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений Росією, а потім пошкоджений підводними вибухами.

Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни.

Як країни ЄС зменшили залежність від РФ

Великій Британії РФ постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році.

Для Німеччини заборона імпорту стала великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини запасів газу.

Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення.

Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі скрапленого газу з РФ, тоді як Британія це заборонила, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іспанія стала другим найбільшим покупцем російського газу — Reuters
Іспанія стала другим найбільшим покупцем російського газу — Reuters
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії
Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Видобуток газу в Росії впав до рівня СРСР у 1978 році
Видобуток газу в Росії впав до рівня СРСР у 1978 році

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм