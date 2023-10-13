Финансирование по грантовому соглашению между KfW и Укрэнерго поддержит способность Украины успешно пройти этот и следующие зимние сезоны через содействие быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях.

Германия предоставит грант Укрэнерго

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго", чтобы профинансировать строительство инженерной защиты подстанций, установку нового высоковольтного оборудования и модернизацию сети на границе с Европой.

О подписании соответствующего соглашения 13 октября сообщили в Укрэнерго.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, грантовые средства будут направлены на укрепление защиты объектов энергетической инфраструктуры, их восстановление и модернизацию, а также строительство новых воздушных линий.

Эти меры посодействуют улучшить надежность энергопитания потребителей. Также предоставленное финансирование поможет "Укрэнерго" в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы, – заявил Кудрицкий. Поделиться

Финансирование по грантовому соглашению между KfW и Укрэнерго поддержит способность Украины успешно пройти этот и следующие зимние сезоны через содействие быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях, отметил посол Германии Мартин Егер.

Он добавил, что выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, включающий в себя системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard, поможет защитить критически важную инфраструктуру.

В общей сложности, Укрэнерго привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций.

Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций "Укрэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении на заседании в формате "Рамштайн" на этой неделе заявил, что этой зимой Россия будет пытаться повторить свои тактики по уничтожению украинской инфраструктуры.

В "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения

По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать пострадавший от попадания ракеты энергоблок 16 раз, в 17-й раз это будет уже технически невозможно.

Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности, — отметил Кудрицкий. Поделиться

Он предложил строить небольшие электростанции вместо больших. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.