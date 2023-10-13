В "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения

По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать пострадавший от попадания ракеты энергоблок 16 раз, в 17-й раз это будет уже технически невозможно.

Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности, — отметил Кудрицкий. Поделиться

Что предлагают в "Укрэнерго"

Он также предложил строить небольшие электростанции вместо больших. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.

Вместо одной электростанции мощностью 1000 МВт нужно иметь 100 маленьких электростанций мощностью 10 МВт. Тогда никто не сможет, даже отправив тысячу ракет, положить такую энергосистему, – сказал Кудрицкий. Поделиться

Глава "Укрэнерго" также подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новых электростанций необходимо обеспечить их рентабельность. По его словам, для привлечения инвесторов необходимо предоставить им четкие перспективы возврата инвестиций и гарантии сотрудничества со стороны государства.