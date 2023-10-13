Украине необходимо активно разрабатывать новые генерирующие мощности, поскольку количество ремонтов имеющихся энергетических объектов ограничено, и эти объекты в конце концов придется заменять.
В "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения
По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать пострадавший от попадания ракеты энергоблок 16 раз, в 17-й раз это будет уже технически невозможно.
Что предлагают в "Укрэнерго"
Он также предложил строить небольшие электростанции вместо больших. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.
Глава "Укрэнерго" также подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новых электростанций необходимо обеспечить их рентабельность. По его словам, для привлечения инвесторов необходимо предоставить им четкие перспективы возврата инвестиций и гарантии сотрудничества со стороны государства.
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