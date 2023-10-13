Україні необхідно активно розробляти нові генерувальні потужності, оскільки кількість ремонтів наявних енергетичних об'єктів обмежена, і зрештою ці об'єкти доведеться замінювати.
В "Укренерго" озвучили головну проблему енергопостачання
За словами Кудрицького, кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу. Навіть якщо відремонтувати енергоблок, який постраждав від влучення ракети, 16 разів, на 17-й раз це буде вже технічно неможливо.
Що пропонують в “Укренерго”
Він також запропонував будувати невеликі електростанції замість великих. Це зробить енергосистему більш стійкою до ворожих атак.
Глава "Укренерго" також наголосив, що для залучення інвестицій у будівництво нових електростанцій необхідно забезпечити їхню рентабельність. За його словами, для залучення інвесторів необхідно надати їм чіткі перспективи щодо повернення інвестицій і гарантії співпраці з боку держави.
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