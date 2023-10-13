В "Укренерго" озвучили головну проблему енергопостачання

За словами Кудрицького, кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу. Навіть якщо відремонтувати енергоблок, який постраждав від влучення ракети, 16 разів, на 17-й раз це буде вже технічно неможливо.

Питання нашого виживання в тому, що мине наступна зима, ми встоїмо, і далі буде наступна зима. Війна закінчиться перемогою. Сусід божевільний залишиться. Для того, щоб підготуватися до всіх інших зим, нам потрібно сьогодні починати діяти, щоб побудувати нові генерувальні потужності, — зазначив Кудрицький. Поширити

Що пропонують в “Укренерго”

Він також запропонував будувати невеликі електростанції замість великих. Це зробить енергосистему більш стійкою до ворожих атак.

Замість однієї електростанції потужністю 1000 МВт потрібно мати 100 маленьких електростанцій, потужністю 10 МВт. Тоді ніхто не зможе, навіть відправивши тисячу ракет, покласти таку енергосистему, — сказав Кудрицький. Поширити

Глава "Укренерго" також наголосив, що для залучення інвестицій у будівництво нових електростанцій необхідно забезпечити їхню рентабельність. За його словами, для залучення інвесторів необхідно надати їм чіткі перспективи щодо повернення інвестицій і гарантії співпраці з боку держави.