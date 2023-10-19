Німеччина знову відмовила Україні у передачі Taurus

Уряд Німеччини знову відмовив Україні у передачі далекобійних ракет Taurus, не дивлячись на те, що навіть США вже передали українським військовим ракети ATACMS.

Що відомо про причини відмови Німеччини щодо передачі Taurus Україні

За словами посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера, наразі уряд його країни не планує передачу Києву далекобійних ракет Taurus.

Він зазначив, що офіційний Берлін довів цю інформацію до української сторони.

Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу, - наголосив Єгер. Поширити

Він підкреслив, що нещодавно було поширено інформацію про підготовку Німеччиною нового пакета військової допомоги Україні вартістю у понад 1 млрд доларів.

До нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США, - є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО, - пояснив німецький дипломат. Поширити

Що відомо про дебати в Німеччині стосовно передачі Україні Taurus

Наразі найбільша партія від опозиційних сил у парламенті Німеччини закликає канцлера Олафа Шольца схвалити передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

За інформацією німецького видання BILD із посиланням на слова керівника партії Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, у Кремлі терпляче чекають та сподіваються на зменшення військової підтримки України з боку західних партнерів.

Путін розраховує на те, що ми втомимося і станемо недбалими в нашій підтримці України, - зазначає Мерц. Поширити

Він підкреслив, що Німеччина може приєднатись до тих країн, які дають кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну зрозуміти, що сподівання Москви марні.

Так, за словами Мерця, саміт Європейського союзу, що відбудеться наступного тижня, має надіслати "дуже чіткий та безпомилковий сигнал" про те, що керівник Кремля не може на це сподіватися.

Голова ХДС виступає за якнайшвидше "розблокування" питання з боку влади ФРН про передачу ракет "Таурус" українській стороні.