Германия снова отказала Украине в передаче Taurus

Правительство Германии снова отказало Украине в передаче дальнобойных ракет Taurus, несмотря на то, что даже США уже передали украинским военным ракеты ATACMS.
Что известно о причинах отказа Германии в передаче Taurus Украине
По словам посла Германии в Украине Мартина Егера, правительство его страны не планирует передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Он отметил, что официальный Берлин довел эту информацию до украинской стороны.
Он подчеркнул, что недавно была распространена информация о подготовке Германией нового пакета военной помощи Украине стоимостью более 1 млрд долларов.
Что известно о дебатах в Германии по передаче Украине Taurus
В настоящее время самая большая партия от оппозиционных сил в парламенте Германии призывает канцлера Олафа Шольца одобрить передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
По информации немецкого издания BILD, со ссылкой на слова руководителя партии Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, в Кремле терпеливо ждут и надеются на уменьшение военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.
Он подчеркнул, что Германия может присоединиться к тем странам, которые дают кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину понять, что надежды Москвы напрасны.
Так, по словам Мерца, предстоящий на следующей неделе саммит Европейского союза должен послать "очень четкий и безошибочный сигнал" о том, что руководитель Кремля не может на это надеяться.
Глава ХДС выступает за скорейшее "разблокирование" вопроса со стороны властей ФРГ о передаче ракет "Таурус" украинской стороне.
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