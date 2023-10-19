Германия снова отказала Украине в передаче Taurus

Правительство Германии снова отказало Украине в передаче дальнобойных ракет Taurus, несмотря на то, что даже США уже передали украинским военным ракеты ATACMS.

Что известно о причинах отказа Германии в передаче Taurus Украине

По словам посла Германии в Украине Мартина Егера, правительство его страны не планирует передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Он отметил, что официальный Берлин довел эту информацию до украинской стороны.

В настоящее время не будет поставок ракет Taurus Украине. По-моему, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это - все, что я могу сказать публично на этот счет, - подчеркнул Егерь. Поделиться

Он подчеркнул, что недавно была распространена информация о подготовке Германией нового пакета военной помощи Украине стоимостью более 1 млрд долларов.

В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, – является ведущей страной, которая инвестирует в вашу ПВО, – пояснил немецкий дипломат. Поделиться

Что известно о дебатах в Германии по передаче Украине Taurus

В настоящее время самая большая партия от оппозиционных сил в парламенте Германии призывает канцлера Олафа Шольца одобрить передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

По информации немецкого издания BILD, со ссылкой на слова руководителя партии Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, в Кремле терпеливо ждут и надеются на уменьшение военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Путин рассчитывает на то, что мы устанем и станем небрежными в нашей поддержке Украины, – отмечает Мерц. Поделиться

Он подчеркнул, что Германия может присоединиться к тем странам, которые дают кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину понять, что надежды Москвы напрасны.

Так, по словам Мерца, предстоящий на следующей неделе саммит Европейского союза должен послать "очень четкий и безошибочный сигнал" о том, что руководитель Кремля не может на это надеяться.

Глава ХДС выступает за скорейшее "разблокирование" вопроса со стороны властей ФРГ о передаче ракет "Таурус" украинской стороне.