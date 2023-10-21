Германия выделит Украине 200 млн евро. Куда направят средства

Помощь во время визита в Украину пообещал секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт.

Германия выделит 200 млн евро Украине

Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину 20 октября объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн. евро на восстановление Украины.

Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила Украине около миллиарда евро в поддержку гражданского населения.

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