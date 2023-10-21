Германия выделит Украине 200 млн евро. Куда направят средства

Помощь во время визита в Украину пообещал секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт.
Германия выделит 200 млн евро Украине
Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину 20 октября объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн. евро на восстановление Украины.
Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.
Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила Украине около миллиарда евро в поддержку гражданского населения.
Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины
Германия передала Украине новый пакет военной помощи.
Да, Киев получит:
3 зенитные установки Gepard;
20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
20 БпЛА Vector;
1 мостоукладчик Biber;
3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;
13 машин охраны границы;
3872 дымовых снарядов 155-мм.
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