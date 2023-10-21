Германия выделит Украине 200 млн евро. Куда направят средства
Категория
Экономика
Дата публикации

Германия выделит Украине 200 млн евро. Куда направят средства

Германия
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Источник:  DPA

Помощь во время визита в Украину пообещал секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт.

Германия выделит 200 млн евро Украине

Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину 20 октября объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн. евро на восстановление Украины.

Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила Украине около миллиарда евро в поддержку гражданского населения.

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Да, Киев получит:

  • 3 зенитные установки Gepard;

  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;

  • 20 БпЛА Vector;

  • 1 мостоукладчик Biber;

  • 3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;

  • 13 машин охраны границы;

  • 3872 дымовых снарядов 155-мм.

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