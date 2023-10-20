Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України — що увійшло
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Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України — що увійшло

Німеччина
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України

Так, Київ отримає:

  • 3 зенітні установки Gepard;

  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;

  • 20 БпЛА Vector;

  • 1 мостоукладач Biber;

  • 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;

  • 13 машин охорони кордону;

  • 3872 димових снарядів 155-мм.

Що відомо про причини відмови Німеччини щодо передачі Taurus Україні

За словами посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера, наразі уряд його країни не планує передачу Києву далекобійних ракет Taurus.

Він зазначив, що офіційний Берлін довів цю інформацію до української сторони.

Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу, - наголосив Єгер.

Він підкреслив, що нещодавно було поширено інформацію про підготовку Німеччиною нового пакета військової допомоги Україні вартістю у понад 1 млрд доларів.

До нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США, - є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО, - пояснив німецький дипломат.

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