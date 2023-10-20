Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України — що увійшло

Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу, - наголосив Єгер.