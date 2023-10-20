Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України — що увійшло

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України
Так, Київ отримає:
3 зенітні установки Gepard;
20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
20 БпЛА Vector;
1 мостоукладач Biber;
3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
13 машин охорони кордону;
3872 димових снарядів 155-мм.
Що відомо про причини відмови Німеччини щодо передачі Taurus Україні
За словами посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера, наразі уряд його країни не планує передачу Києву далекобійних ракет Taurus.
Він зазначив, що офіційний Берлін довів цю інформацію до української сторони.
Він підкреслив, що нещодавно було поширено інформацію про підготовку Німеччиною нового пакета військової допомоги Україні вартістю у понад 1 млрд доларів.
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