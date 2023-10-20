Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины — что вошло

В настоящее время не будет поставок ракет Taurus Украине. По-моему, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это - все, что я могу сказать публично на этот счет, - подчеркнул Егерь.