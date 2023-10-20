Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины — что вошло
Категория
Мир
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Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины — что вошло

Германия
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Источник:  Правительство Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Да, Киев получит:

  • 3 зенитные установки Gepard;

  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;

  • 20 БпЛА Vector;

  • 1 мостоукладчик Biber;

  • 3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;

  • 13 машин охраны границы;

  • 3872 дымовых снарядов 155-мм.

Что известно о причинах отказа Германии в передаче Taurus Украине

По словам посла Германии в Украине Мартина Егера, правительство его страны не планирует передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Он отметил, что официальный Берлин довел эту информацию до украинской стороны.

В настоящее время не будет поставок ракет Taurus Украине. По-моему, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это - все, что я могу сказать публично на этот счет, - подчеркнул Егерь.

Он подчеркнул, что недавно была распространена информация о подготовке Германией нового пакета военной помощи Украине стоимостью более 1 млрд долларов.

В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, – является ведущей страной, которая инвестирует в вашу ПВО, – пояснил немецкий дипломат.

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