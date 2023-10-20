Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины — что вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.
Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины
Да, Киев получит:
3 зенитные установки Gepard;
20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
20 БпЛА Vector;
1 мостоукладчик Biber;
3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;
13 машин охраны границы;
3872 дымовых снарядов 155-мм.
Что известно о причинах отказа Германии в передаче Taurus Украине
По словам посла Германии в Украине Мартина Егера, правительство его страны не планирует передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Он отметил, что официальный Берлин довел эту информацию до украинской стороны.
Он подчеркнул, что недавно была распространена информация о подготовке Германией нового пакета военной помощи Украине стоимостью более 1 млрд долларов.
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