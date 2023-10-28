Украина совместно с США создала гибридные модификации ПВО - NYT
Категория
Украина
Дата публикации

Украина совместно с США создала гибридные модификации ПВО - NYT

ЗРК Бук
Читати українською
Источник:  The New York Times

Украина в рамках поддерживаемой США программы FrankenSAM создала гибридные системы ПВО для защиты неба от атак преступной армии РФ.

Что известно о гибридных моделях ПВО украинского производства

Отмечается, что такая модернизация позволила производить пуски современных образцов западных ракет со старых советских пусковых установок.

По информации журналистов издания, программа начала действовать в конце прошлого года, после того, как Украина обратилась к партнерам с просьбой за помощью в поиске ракет для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" советского производства и простаивавших в арсенале Киева радаров.

Однако западным странам трудно было найти для Украины соответствующие боеприпасы.

Тогда инженеры Украины предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО.

Журналисты издания отмечают, что одна из таких гибридных систем ПВО объединяет пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow.

Еще одна система позволяет совмещать советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

Также издание пишет, что на этой неделе в Украине начала работу ракетная система Hawk времен холодной войны.

Что в Украине говорят о лживых отчетах минобороны РФ об успехах в войне

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, отчеты минобороны страны-агрессорки о сбитой украинской технике являются полным бредом.

Я бы не сказал, что что-нибудь новое. Оружие – у него есть тактико-технические характеристики, есть свое предназначение. Есть характер нанесения ударов, который они используют. Прокладывают соответственно маршруты, - отметил Игнат, отвечая на вопросы относительно новых тактик армии РФ относительно атак по Украине.

По его словам, ракеты могут летать "зигзагами", или делать "круги", из-за попыток врага обойти украинские системы ПВО.

Что неординарного за эту неделю – читаем, берем сводку Министерства обороны России за период с 21 до 27: "Уничтожен 31 самолет и три вертолета Воздушных сил… Перечень по бортам у них и так далее. И ATACMS они уничтожают. Это напоминает, как в фильме : "три портсигара, четыре куртки замшевые" Они, видимо, берут за основу этот комедийный советский фильм и народу вешают лапшу на уши, - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны нашли ПВО и склад с боекомплектом возле Симферополя – АТЕШ
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передала Украине новый пакет помощи. В него вошел третий комплекс ПВО IRIS-T
IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной три крылатых ракеты
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.