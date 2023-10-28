Украина совместно с США создала гибридные модификации ПВО - NYT

Украина в рамках поддерживаемой США программы FrankenSAM создала гибридные системы ПВО для защиты неба от атак преступной армии РФ.

Что известно о гибридных моделях ПВО украинского производства

Отмечается, что такая модернизация позволила производить пуски современных образцов западных ракет со старых советских пусковых установок.

По информации журналистов издания, программа начала действовать в конце прошлого года, после того, как Украина обратилась к партнерам с просьбой за помощью в поиске ракет для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" советского производства и простаивавших в арсенале Киева радаров.

Однако западным странам трудно было найти для Украины соответствующие боеприпасы.

Тогда инженеры Украины предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО.

Журналисты издания отмечают, что одна из таких гибридных систем ПВО объединяет пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow.

Еще одна система позволяет совмещать советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

Также издание пишет, что на этой неделе в Украине начала работу ракетная система Hawk времен холодной войны.

Что в Украине говорят о лживых отчетах минобороны РФ об успехах в войне

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, отчеты минобороны страны-агрессорки о сбитой украинской технике являются полным бредом.

Я бы не сказал, что что-нибудь новое. Оружие – у него есть тактико-технические характеристики, есть свое предназначение. Есть характер нанесения ударов, который они используют. Прокладывают соответственно маршруты, - отметил Игнат, отвечая на вопросы относительно новых тактик армии РФ относительно атак по Украине. Поделиться

По его словам, ракеты могут летать "зигзагами", или делать "круги", из-за попыток врага обойти украинские системы ПВО.