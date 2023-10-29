Сили ППО за ніч збили всі "шахеди" окупантів — Повітряні сили

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, пуски "шахедів" зробили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області).

Ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Що відомо про нічну атаку 29 жовтня

Пізно ввечері 28 жовтня росіяни запустили територією України групу ударних безпілотників. Спочатку про загрозу застосування дронів-камікадзе у Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців південних та центральних регіонів, незабаром загроза змістилася у західні області.

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. За даними ОВА, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Також російська армія в ніч на 29 жовтня атакувала Полтавську область.

Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району, - йдеться у повідомленні. Поширити

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.