Силы ПВО за ночь сбили все "шахеды" оккупантов – Воздушные силы

Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, пуски "шахедов" совершили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), КАР Х-59 – с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области).
Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.
Все ударные БПЛА противника уничтожены силами и средствами воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.
Что известно о ночной атаке 29 октября
Поздним вечером 28 октября россияне запустили по территории Украины группу ударных беспилотников. Сначала об угрозе применения дронов-камикадзе в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей южных и центральных регионов, вскоре угроза сместилась в западные области.
В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.
Также российская армия в ночь на 29 октября атаковала Полтавскую область.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры нет. На месте ракетного удара работают соответствующие службы.
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