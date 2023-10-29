Силы ПВО за ночь сбили все "шахеды" оккупантов – Воздушные силы
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь сбили все "шахеды" оккупантов – Воздушные силы

Воздушные Силы ВСУ
Дрон
Читати українською

Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, пуски "шахедов" совершили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), КАР Х-59 – с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области).

Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.

Все ударные БПЛА противника уничтожены силами и средствами воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Что известно о ночной атаке 29 октября

Поздним вечером 28 октября россияне запустили по территории Украины группу ударных беспилотников. Сначала об угрозе применения дронов-камикадзе в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей южных и центральных регионов, вскоре угроза сместилась в западные области.

В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также российская армия в ночь на 29 октября атаковала Полтавскую область.

Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры нет. На месте ракетного удара работают соответствующие службы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атаковали дронами и баллистикой. В Воздушных силах озвучили количество сбитых целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101 — объяснение разведки Британии
Минобороны Британии
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия дронами пыталась атаковать Хмельницкую АЭС — The Times
Хмельницкая АЄС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.