Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101 — объяснение разведки Британии

РФ уже больше месяца не атакует Украину бомбардировщиками и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны.
Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101
Британская разведка отмечает, что Россия использует для атак другие возможности и средства. Однако тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 не применялись для атак больше месяца. Раньше они являлись основным методом для нанесения точных ударов.
В разведке считают, что Россия снизила частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 (в НАТО имеют маркировку AS-23a KODIAK).
Также разведка предполагает, что оккупанты будут дополнять любую атаку беспилотниками, разработанными в Иране, то есть "Шахедами".
Украина подготовилась к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом россияне уже начали атаковать энергосистему Украины. Были зафиксированы отключения в столице, Киевской, Житомирской, Ровенской и других областях.
Украинские власти и военные подчеркивают, что оккупанты готовятся к массированным атакам. Украинцы призывают быть готовыми к возможным отключениям света.
Российские войска продолжают накапливать ракеты воздушного базирования, поскольку могут готовиться к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры в Украине.
Высокоточные ракеты, в частности типа "Калибр", оккупанты могут использовать для нанесения ударов по таким объектам, как РФ это делала в прошлом году.
Также известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы – защита энергетики в случае вероятных атак России.
В ДТЭК сообщили, что специалисты завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону. Поэтому Украина готова на 100% к зиме.
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