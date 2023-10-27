Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101 — объяснение разведки Британии

РФ уже больше месяца не атакует Украину бомбардировщиками и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны.

Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101

Британская разведка отмечает, что Россия использует для атак другие возможности и средства. Однако тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 не применялись для атак больше месяца. Раньше они являлись основным методом для нанесения точных ударов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r5d74bIq38 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2023

В разведке считают, что Россия снизила частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 (в НАТО имеют маркировку AS-23a KODIAK).

Россия, вероятно, использует какие-либо недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы, - говорится в сообщении. Поделиться

Также разведка предполагает, что оккупанты будут дополнять любую атаку беспилотниками, разработанными в Иране, то есть "Шахедами".

Украина подготовилась к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом россияне уже начали атаковать энергосистему Украины. Были зафиксированы отключения в столице, Киевской, Житомирской, Ровенской и других областях.

Украинские власти и военные подчеркивают, что оккупанты готовятся к массированным атакам. Украинцы призывают быть готовыми к возможным отключениям света.

Российские войска продолжают накапливать ракеты воздушного базирования, поскольку могут готовиться к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры в Украине.

Высокоточные ракеты, в частности типа "Калибр", оккупанты могут использовать для нанесения ударов по таким объектам, как РФ это делала в прошлом году.

Также известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы – защита энергетики в случае вероятных атак России.

В ДТЭК сообщили, что специалисты завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону. Поэтому Украина готова на 100% к зиме.