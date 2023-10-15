Зеленский призвал энергетиков и власть готовиться к массированным атакам армии РФ

Что известно о подготовке армии РФ к возобновлению массированных ракетных атак по Украине

Глава государства отметил, что по мере приближения зимы и холодов количество ракетных ударов преступной армии РФ по объектам энергетики в Украине будет расти.

Он призвал энергетические компании, местные власти и операторов рынка связи готовиться к такому сценарию.

Мы должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовым. Мы максимально усилили ПВО, насколько это реально в условиях. И мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи. Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину, так же как на поле боя во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и прочными. Поделиться

Что известно о ситуации в Херсоне после массированных обстрелов армии РФ

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Херсоне, где из-за вражеских обстрелов в течение 15 октября была нарушена подача воды и электроэнергии, свет вернули в большинство домов, а без воды остаются только 10 домов.