Зеленский призвал энергетиков и власть готовиться к массированным атакам армии РФ

Президент Владимир Зеленский призвал энергетические компании и местные власти, а также операторов связи готовиться к массированным ракетным атакам преступной армии РФ в течение осенне-зимнего периода.
Что известно о подготовке армии РФ к возобновлению массированных ракетных атак по Украине
Глава государства отметил, что по мере приближения зимы и холодов количество ракетных ударов преступной армии РФ по объектам энергетики в Украине будет расти.
Он призвал энергетические компании, местные власти и операторов рынка связи готовиться к такому сценарию.
Что известно о ситуации в Херсоне после массированных обстрелов армии РФ
Владимир Зеленский подчеркнул, что в Херсоне, где из-за вражеских обстрелов в течение 15 октября была нарушена подача воды и электроэнергии, свет вернули в большинство домов, а без воды остаются только 10 домов.
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