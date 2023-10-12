Зеленский провел Ставку по трем ключевым вопросам

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней рассмотрели три темы – обстановку на фронте, производство оружия и ситуацию на Ближнем Востоке.

Зеленский провел Ставку

Президент сообщил, что в рамках рассмотрения темы фронта, с докладами выступили командующие – Залужный, Сырский, Тарнавский.

Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед. Поделиться

Вторым вопросом было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.

У Минстратегпрома есть задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы. Поделиться

Вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров получили отдельное поручение — максимально цифровизировать поставки сил обороны. В приоритете – полная подотчетность и контроль.

Третьим пунктом обсуждения была ситуация на Ближнем Востоке. Анализ ситуации представил глава внешней разведки Литвиненко.