Зеленский провел Ставку по трем ключевым вопросам
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел Ставку по трем ключевым вопросам

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней рассмотрели три темы – обстановку на фронте, производство оружия и ситуацию на Ближнем Востоке.

Зеленский провел Ставку

Президент сообщил, что в рамках рассмотрения темы фронта, с докладами выступили командующие – Залужный, Сырский, Тарнавский.

Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед.

Вторым вопросом было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.

У Минстратегпрома есть задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы.

Вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров получили отдельное поручение — максимально цифровизировать поставки сил обороны. В приоритете – полная подотчетность и контроль.

Третьим пунктом обсуждения была ситуация на Ближнем Востоке. Анализ ситуации представил глава внешней разведки Литвиненко.

Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации.

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