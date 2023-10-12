Зеленский провел Ставку по трем ключевым вопросам

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней рассмотрели три темы – обстановку на фронте, производство оружия и ситуацию на Ближнем Востоке.
Зеленский провел Ставку
Президент сообщил, что в рамках рассмотрения темы фронта, с докладами выступили командующие – Залужный, Сырский, Тарнавский.
Вторым вопросом было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.
У Минстратегпрома есть задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.
Вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров получили отдельное поручение — максимально цифровизировать поставки сил обороны. В приоритете – полная подотчетность и контроль.
Третьим пунктом обсуждения была ситуация на Ближнем Востоке. Анализ ситуации представил глава внешней разведки Литвиненко.
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