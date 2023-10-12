Зеленський провів Ставку щодо трьох ключових питань

12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній розглянули три теми - обстановку на фронті, виробництво зброї та ситуацію на Близькому Сході.
Зеленський провів Ставку
Президент повідомив, що в рамках розгляду теми фронту, з доповідями виступили командувачі - Залужний, Сирський, Тарнавський.
Другим питанням було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.
Мінстратегпром має завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів.
Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення — максимально цифровізувати постачання для сил оборони. У пріоритеті - повна підзвітність і контроль.
Третім пунктом обговорення була ситуація на Близькому Сході. Аналіз ситуації представив голова зовнішньої розвідки Литвиненко.
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