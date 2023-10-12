Зеленський провів Ставку щодо трьох ключових питань
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів Ставку щодо трьох ключових питань

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній розглянули три теми - обстановку на фронті, виробництво зброї та ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський провів Ставку

Президент повідомив, що в рамках розгляду теми фронту, з доповідями виступили командувачі - Залужний, Сирський, Тарнавський.

Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед.

Другим питанням було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

Мінстратегпром має завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів.

За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі.

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення — максимально цифровізувати постачання для сил оборони. У пріоритеті - повна підзвітність і контроль.

Третім пунктом обговорення була ситуація на Близькому Сході. Аналіз ситуації представив голова зовнішньої розвідки Литвиненко.

Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

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