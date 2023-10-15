Зеленський закликав енергетиків та владу готуватись до масованих атак армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав енергетиків та владу готуватись до масованих атак армії РФ

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав енергетичні компанії та місцеву владу, а також операторів зв'язку готуватись до масованих ракетних атак злочинної армії РФ протягом осіннь-зимового періоду. 

Що відомо про підготовку армії РФ до поновлення масованих ракетних атак по Україні

Глава держави зазначив, що із наближенням зими та холодів кількість ракетних ударів злочинної армії РФ по об’єктах енергетики в Україні буде зростати.

Він закликав енергетичні компанії, місцеву владу та операторів ринку зв’язку готуватись до такого сценарію.

Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилили ППО, наскільки це реально в наявних умовах. І ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувались. Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній і операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, так само, як на полі бою в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними

Що відомо про ситуацію в Херсоні після масованих обстрілів армії РФ

Володимир Зеленський підкреслив, що у Херсоні, де через ворожі обстріли протягом 15 жовтня було порушено подачу води та електроенергії, світло повернули до більшості будинків, а без води залишаються лише 10 домівок.

Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також у Донецькій області, ліквідовують наслідки ударів по енергооб’єктах. Зокрема, в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе. Станом на зараз у Херсоні відновлено постачання електрики і майже в усьому місті – водопостачання, окрім десяти будинків в Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитись завтра

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