Зеленський закликав енергетиків та владу готуватись до масованих атак армії РФ

Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилили ППО, наскільки це реально в наявних умовах. І ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувались. Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній і операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, так само, як на полі бою в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними