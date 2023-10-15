Зеленський закликав енергетиків та владу готуватись до масованих атак армії РФ

Президент Володимир Зеленський закликав енергетичні компанії та місцеву владу, а також операторів зв'язку готуватись до масованих ракетних атак злочинної армії РФ протягом осіннь-зимового періоду.
Що відомо про підготовку армії РФ до поновлення масованих ракетних атак по Україні
Глава держави зазначив, що із наближенням зими та холодів кількість ракетних ударів злочинної армії РФ по об’єктах енергетики в Україні буде зростати.
Він закликав енергетичні компанії, місцеву владу та операторів ринку зв’язку готуватись до такого сценарію.
Що відомо про ситуацію в Херсоні після масованих обстрілів армії РФ
Володимир Зеленський підкреслив, що у Херсоні, де через ворожі обстріли протягом 15 жовтня було порушено подачу води та електроенергії, світло повернули до більшості будинків, а без води залишаються лише 10 домівок.
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