Чому РФ понад місяць не атакує Україну ракетами Х-101 — пояснення розвідки Британії

РФ вже понад місяць не атакує Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.

Чому РФ понад місяць не атакує Україну ракетами Х-101

Британська розвідка наголошує, що Росія використовує для атак інші можливості та засоби. Проте важкі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 не застосовувалися для атак понад місяць. Раніше вони були основним методом для нанесення точних ударів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r5d74bIq38 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2023

У розвідці вважають, що Росія зменшила частоту ударів, щоб поповнити запаси крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 (у НАТО мають маркування AS-23a KODIAK).

Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також розвідка припускає, що окупанти доповнюватимуть будь-яку атаку безпілотниками, розробленими в Ірані, тобто "Шахедами".

Україна підготувалася до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому росіяни вже почали атакувати енергосистему України. Були зафіксовані відключення у столиці, Київській, Житомирській, Рівненській та інших областях.

Українська влада та військові наголошують, що окупанти готуються до масованих атак. Українців закликають бути готовими до можливих відключень світла.

Російські війська продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватись до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

Високоточні ракети, зокрема типу "Калібр", окупанти можуть використовувати для завдання ударів по таких об'єктах, як РФ це робила минулого року.

Також відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

У ДТЕК повідомили, що фахівці завершили 19 із 19 планових ремонтів енергоблоків у рамках підготовки до опалювального сезону. Тому Україна наразі готова на 100% до зими.