Армія РФ накопичує ракети Х-101 для ударів по енергетичній інфраструктурі України — Гуменюк

Наразі триває довготривала пауза щодо використання ракет повітряного базування типу К-101. Саме ними армія РФ била по Україні минулого "блекауту".

Армія РФ накопичує ракети

Російські війська продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватись до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Офіцерка звернула увагу, що високоточні ракети, зокрема типу "Калібр", окупанти можуть використовувати для завдання ударів по таких об'єктах, як РФ це робила минулого року.

Ми вже спостерігаємо довготривалу паузу щодо використання ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулого "блекауту". Це може говорити про підготовчий період, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння, – пояснила Гуменюк. Поширити

При цьому представниця Сил оборони півдня України зазначила, що знаходження ракетоносіїв противника в Чорному морі у будь-якому випадку є високим рівнем ракетної загрози.

Так, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів ЧС РФ, серед яких підводний човен – ракетоносій із 4 "Калібрами".

У цьому контексті Гуменюк вказала на додаткову небезпеку, оскільки пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні.

Запаси ракет у Росії

У вересні The New York Times повідомило, що РФ вдалося обійти західні санкції та експортний контроль, тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Зазначимо, що в уламках ракет, якими РФ б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

За словами представника Головного управління розвідки МОУ Андрія Юсова, незважаючи на те, що противник відновлює запаси ракет, повернутися в запаси рівня початку 2022 року Росії не вийде.

Росія може готуватись до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном. Її теоретична дальність стрільби складає понад 3000 км.

На віддаленому полігоні в Арктиці супутникові знімки та авіаційні дані свідчать про те, що РФ або готується до випробувань, або вже їх провела. Журналісти кажуть, що аналіз супутникових даних схожий на такі самі дані під час підготовки до випробувань ракети "Буревісник", яку на Заході класифікують під назвою SSC-X-9 Skyfall, у 2017 і 2018 роках.

Американські літаки спостереження спостерігають за діями РФ впродовж останніх двох тижнів, авіації рекомендовано уникати повітряного простору РФ над Арктикою.

Згідно з доповіддю Ініціативи з питань ядерної загрози, ракета має стати "зброєю другого удару стратегічної дальності". Вона призначена для ударів після того, як ядерні ракети знищать інші цілі. Боєголовка може бути як ядерною, так і звичайною. Експерти вважають, що "Буревісник" може знищити цілий район міста або військовий обʼєкт. При цьому ядерний заряд має бути меншим, ніж у ракетах такого класу.