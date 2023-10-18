Росія вдарила ракетами по Запоріжжю — є загиблі та поранені

Вночі 18 жовтня армія РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Окупанти влучили в багатоповерховий будинок.
Що відомо про ракетну атаку РФ на Запоріжжя 18 жовтня
За словами очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, російські загарбники завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.
Поки тип ракет невідомий.
Вночі він повідомив, що у результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.
Ба більше, російські загарбники пошкодили 8 квартир.
За словами Малашка, мешканців будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.
Згідно з даними “Суспільного”, станом на 4:30 одна людина загинула, три – дістали поранення, ще три – безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція.
Після 5 ранку секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.
Юрій Малашко також нагадав про те, що цілодобово працює гаряча лінія, яку можуть використати мешканці міста для пошуку зниклих після ракетних ударів ворога.
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