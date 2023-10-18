Росія вдарила ракетами по Запоріжжю — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила ракетами по Запоріжжю — є загиблі та поранені

Юрій Малашко / Запорізька ОВА
удар РФ по Запоріжжю 18 жовтня

Вночі 18 жовтня армія РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Окупанти влучили в багатоповерховий будинок.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Запоріжжя 18 жовтня

За словами очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, російські загарбники завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.

Поки тип ракет невідомий.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста, - зазначає керівник ОВА.

Вночі він повідомив, що у результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.

Ба більше, російські загарбники пошкодили 8 квартир.

За словами Малашка, мешканців будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.

Роботи продовжуються, – додав очільник ОВА.

Згідно з даними “Суспільного”, станом на 4:30 одна людина загинула, три – дістали поранення, ще три – безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція.

Після 5 ранку секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти, - написав він.

Юрій Малашко також нагадав про те, що цілодобово працює гаряча лінія, яку можуть використати мешканці міста для пошуку зниклих після ракетних ударів ворога.

Для всіх, хто не зміг вирішити проблему чи хто шукає людину після трагедії - нагадую, що обласна військова адміністрація завжди доступна. Телефон “гарячої лінії”: 0800503508, - зазначив очільник Запорізької ОВА.

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