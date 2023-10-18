Росія вдарила ракетами по Запоріжжю — є загиблі та поранені

Вночі 18 жовтня армія РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Окупанти влучили в багатоповерховий будинок.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Запоріжжя 18 жовтня

За словами очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, російські загарбники завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.

Поки тип ракет невідомий.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста, - зазначає керівник ОВА. Поширити

Вночі він повідомив, що у результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.

Ба більше, російські загарбники пошкодили 8 квартир.

За словами Малашка, мешканців будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.

Роботи продовжуються, – додав очільник ОВА. Поширити

Згідно з даними “Суспільного”, станом на 4:30 одна людина загинула, три – дістали поранення, ще три – безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція.

Після 5 ранку секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти, - написав він. Поширити

Юрій Малашко також нагадав про те, що цілодобово працює гаряча лінія, яку можуть використати мешканці міста для пошуку зниклих після ракетних ударів ворога.