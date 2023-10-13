Армія РФ двічі вдарила по Нікополю. Поранено двох рятувальників
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ двічі вдарила по Нікополю. Поранено двох рятувальників

ДСНС
обстріл

Вдень 13 жовтня російські загарбники вкрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області та поранили двох рятувальників під час другої атаки.

Армія РФ двічі вдарила по Нікополю

Повідомляється, що опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.

Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. У цей час росіяни завдали повторного обстрілу.

Внаслідок цього двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх ушпиталили.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Що відомо про наслідки обстрілу армією Запорізької області

За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малашко, в результаті атаки військових злочинців армії РФ по регіону загинула жінка і ще двоє місцевих жителів отримали поранення.

Сьогодні, о 8:00, рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району, - зазначив Малашко.

За його даними, внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі.

На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено, - поінформував Малашко.

Малашко заявив, що, за попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.

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