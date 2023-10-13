Армия РФ дважды ударила по Никополю. Ранены двое спасателей
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ дважды ударила по Никополю. Ранены двое спасателей

ГСЧС
обстрел
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Днем 13 октября российские захватчики покрыли огнем Никополь Днепропетровской области и ранили двух спасателей во время второй атаки.

Армия РФ дважды ударила по Никополю

Сообщается, что в полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела.

Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. В это время россияне нанесли повторный обстрел.

В результате двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.

Что известно о последствиях обстрелов армией Запорожской области

По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, в результате атаки военных преступников армии РФ по региону погибла женщина и еще двое местных жителей получили ранения.

Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района, - отметил Малашко.

По его данным, в результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные здания.

К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены, – проинформировал Малашко.

Малашко заявил, что, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирную деревню с РСЗО кассетными снарядами.

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