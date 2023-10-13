Армия РФ дважды ударила по Никополю. Ранены двое спасателей

Днем 13 октября российские захватчики покрыли огнем Никополь Днепропетровской области и ранили двух спасателей во время второй атаки.
Армия РФ дважды ударила по Никополю
Сообщается, что в полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела.
Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. В это время россияне нанесли повторный обстрел.
В результате двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали.
Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.
Что известно о последствиях обстрелов армией Запорожской области
По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, в результате атаки военных преступников армии РФ по региону погибла женщина и еще двое местных жителей получили ранения.
По его данным, в результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные здания.
Малашко заявил, что, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирную деревню с РСЗО кассетными снарядами.
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