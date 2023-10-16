РФ завдала ракетних ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях

У ніч на 16 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами. Влучання зафіксовано у двох областях. Відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.
РФ завдала ракетного удару по Україні
Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.
За даними ОВА, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Їх доставили до лікарні.
Наслідки атаки РФ
Дніпропетровську область атакували ракетами. Одну з них збили військові з ПвК "Схід". Інша влучила по території Дніпровського району.
Також росіяни 5 разів били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ "Град".
У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. А також будинки, газопровід та 4 лінії електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.
ППО працювала у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.
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