РФ завдала ракетних ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях

У ніч на 16 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами. Влучання зафіксовано у двох областях. Відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.

РФ завдала ракетного удару по Україні

Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Поширити

За даними ОВА, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Їх доставили до лікарні.

Наслідки атаки РФ

Дніпропетровську область атакували ракетами. Одну з них збили військові з ПвК "Схід". Інша влучила по території Дніпровського району.

Також росіяни 5 разів били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. А також будинки, газопровід та 4 лінії електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

ППО працювала у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.