РФ нанесла ракетные удары по Днепропетровской и Полтавской областях

В ночь на 16 октября войска РФ атаковали Украину ракетами. Попадание зафиксировано в двух областях. Известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

РФ нанесла ракетный удар по Украине

Войска РФ атаковали Полтавщину ракетами и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. Поделиться

По данным ОВА, пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Их доставили в больницу.

Последствия атаки РФ

Днепропетровскую область атаковали ракетами. Одну из них сбили военные из ВК "Восход". Другая попала по территории Днепровского района.

Также россияне 5 раз били по Никопольщине из артиллерии и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. А также дома, газопровод и четыре линии электропередач.

В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

ПВО работала в четырех городах: Кропивницком, Миргороде, Хмельницком, Староконстантинове