РФ нанесла ракетные удары по Днепропетровской и Полтавской областях

В ночь на 16 октября войска РФ атаковали Украину ракетами. Попадание зафиксировано в двух областях. Известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.
РФ нанесла ракетный удар по Украине
Войска РФ атаковали Полтавщину ракетами и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.
По данным ОВА, пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Их доставили в больницу.
Последствия атаки РФ
Днепропетровскую область атаковали ракетами. Одну из них сбили военные из ВК "Восход". Другая попала по территории Днепровского района.
Также россияне 5 раз били по Никопольщине из артиллерии и РСЗО "Град".
В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. А также дома, газопровод и четыре линии электропередач.
В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети.
ПВО работала в четырех городах: Кропивницком, Миргороде, Хмельницком, Староконстантинове