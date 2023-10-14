Російська армія обстріляла село Богатир на Донеччині — загинув хлопчик

Армія РФ обстріляла Донецьку область

Як повідомляє Нацполіція, в результаті обстрілу села Богатир Волноваського району Донецької області загинув 11-річний хлопчик.

Його 31-річна мама та 6-річний брат поранені.

Поліцейські зафіксували девʼять прильотів по житловому сектору, пошкоджені 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто й електромережа.

Дехто в момент обстрілу встиг сховатись у підвалах, інші вижили під руїнами власних домівок.

Ситуація на Донеччині

За даними МВС, 10 жовтня російські війська завдали 10 ударів по мирному населенню Донеччини.

Одна людина загинула, четверо цивільних поранені.

Під обстілами опинилися 6 населених пунктів, де пошкоджено 6 житлових будинків і заправну колонку.

Зокрема окупанти завдали авіаудари по Авдіївці, а після накрили місто з «Градів» і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.

Також 8 жовтня російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині з ОТРК "Іскандер". Поранення отримали 4 людини, серед яких 9-річна дитина.

У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета.

Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Крім того, було пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.