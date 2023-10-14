Российская армия обстреляла село Богатырь в Донецкой области – погиб мальчик
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия обстреляла село Богатырь в Донецкой области – погиб мальчик

Скорая помощь
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Оккупанты из реактивной системы залпового огня «Смерч» обстреляли село Богатырь Волновахского района Донецкой области.

Армия РФ обстреляла Донецкую область

Как сообщает Нацполиция, в результате обстрела села Богатырь Волновахского района Донецкой области погиб 11-летний мальчик.

Его 31-летняя мама и 6-летний брат получили ранения.

Полицейские зафиксировали девять прилетов по жилому сектору, повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские автомобили и электросеть.

Некоторые в момент обстрела успел скрыться в подвалах, другие выжили под развалинами собственных домов.

Ситуация в Донецкой области

По данным МВД, 10 октября российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.

Один человек погиб, четверо гражданских ранены.

Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Также 8 октября российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ОТРК "Искандер". Ранения получили 4 человека, среди которых 9-летний ребенок.

У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга. На момент атаки люди находились в собственных частных домах, недалеко от которых попала российская ракета.

Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Донбасс авиабомбами. Есть погибшие и раненые
Армия РФ атаковала Донбасс авиабомбами. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала "Искандером" Константиновку в Донецкой области – есть пострадавшие
Прокуратура Донецкой области
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые
Прокуратура Донецкой области
Последствия вражеской обстрела на Донеччине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.