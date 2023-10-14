Российская армия обстреляла село Богатырь в Донецкой области – погиб мальчик

Армия РФ обстреляла Донецкую область

Как сообщает Нацполиция, в результате обстрела села Богатырь Волновахского района Донецкой области погиб 11-летний мальчик.

Его 31-летняя мама и 6-летний брат получили ранения.

Полицейские зафиксировали девять прилетов по жилому сектору, повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские автомобили и электросеть.

Некоторые в момент обстрела успел скрыться в подвалах, другие выжили под развалинами собственных домов.

Ситуация в Донецкой области

По данным МВД, 10 октября российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.

Один человек погиб, четверо гражданских ранены.

Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Также 8 октября российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ОТРК "Искандер". Ранения получили 4 человека, среди которых 9-летний ребенок.

У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга. На момент атаки люди находились в собственных частных домах, недалеко от которых попала российская ракета.

Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.