Российская армия обстреляла село Богатырь в Донецкой области – погиб мальчик

Оккупанты из реактивной системы залпового огня «Смерч» обстреляли село Богатырь Волновахского района Донецкой области.
Армия РФ обстреляла Донецкую область
Как сообщает Нацполиция, в результате обстрела села Богатырь Волновахского района Донецкой области погиб 11-летний мальчик.
Его 31-летняя мама и 6-летний брат получили ранения.
Полицейские зафиксировали девять прилетов по жилому сектору, повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские автомобили и электросеть.
Некоторые в момент обстрела успел скрыться в подвалах, другие выжили под развалинами собственных домов.
Ситуация в Донецкой области
По данным МВД, 10 октября российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.
Один человек погиб, четверо гражданских ранены.
Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.
В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.
Также 8 октября российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ОТРК "Искандер". Ранения получили 4 человека, среди которых 9-летний ребенок.
У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга. На момент атаки люди находились в собственных частных домах, недалеко от которых попала российская ракета.
Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.
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