Поліція показала відео перших хвилин після ракетного удару армії РФ по Покровську
Категорія
Україна
Дата публікації

Поліція показала відео перших хвилин після ракетного удару армії РФ по Покровську

Поліція Донецької області
Ракетний удар у Покровську

Серед поранених у Покровську – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки. Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соцзахисту населення, об’єкт соцінфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

Збільшилася кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську у Донецькій області зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Збільшилась кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених - 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років. Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

Також поліція Донеччини надала відео перших хвилин після влучання російської ракети у адмінбудівлю Покровська.

Ракетний удар по Покровську

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці у п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13.

Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

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