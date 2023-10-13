Армія РФ вдарила по Покровську. Є загиблий і багато поранених

Вранці 13 жовтня місто Покровськ у Донецькій області зазнало атаки з боку російської армії, зруйновано дві адміністративні будівлі, щонайменше 1 людина загинула і 13 постраждали.
Армія РФ вдарила по Покровську
Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.
ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.
За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.
Що відомо про обстріли Покровська
7 серпня окупанти завдали по центру міста двох ракетних ударів. Другий, — коли рятувальники вже почали роботу на місці удару. Удари здійснили "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52.
Зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.
У Луганській ОВА повідомили, що від удару загинув заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Донеччини, полковник служби цивільного захисту Андрій Омельченко.
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