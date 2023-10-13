Армія РФ вдарила по Покровську. Є загиблий і багато поранених

Вранці 13 жовтня місто Покровськ у Донецькій області зазнало атаки з боку російської армії, зруйновано дві адміністративні будівлі, щонайменше 1 людина загинула і 13 постраждали.

Армія РФ вдарила по Покровську

Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі, - говориться в повідомленні. Поширити

Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.

За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.

Що відомо про обстріли Покровська

7 серпня окупанти завдали по центру міста двох ракетних ударів. Другий, — коли рятувальники вже почали роботу на місці удару. Удари здійснили "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52.

Зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

У Луганській ОВА повідомили, що від удару загинув заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Донеччини, полковник служби цивільного захисту Андрій Омельченко.