Армия РФ ударила по Покровску. Есть погибший и много раненых
Категория
Украина
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Армия РФ ударила по Покровску. Есть погибший и много раненых

Донецкая ОГА
обстрел
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Утром 13 октября город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, разрушены два административных здания, по меньшей мере 1 человек погиб и 13 пострадали.

Армия РФ ударила по Покровску

Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по средности – уже сейчас (10:06) известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания, - говорится в сообщении.

Тип оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.

ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.

По данным спасателей, разрушены два административных здания.

Что известно об обстрелах Покровска

7 августа оккупанты нанесли по центру города два ракетных удара. Второй, когда спасатели уже начали работу на месте удара. Удары нанесли "Искандерами" - в 19:15 и 19:52.

Зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

В Луганской ОВА сообщили, что от удара погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Донбасса, полковник службы гражданской защиты Андрей Омельченко.

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