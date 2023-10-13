Армия РФ ударила по Покровску. Есть погибший и много раненых

Утром 13 октября город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, разрушены два административных здания, по меньшей мере 1 человек погиб и 13 пострадали.
Армия РФ ударила по Покровску
Тип оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.
ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.
По данным спасателей, разрушены два административных здания.
Что известно об обстрелах Покровска
7 августа оккупанты нанесли по центру города два ракетных удара. Второй, когда спасатели уже начали работу на месте удара. Удары нанесли "Искандерами" - в 19:15 и 19:52.
Зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.
В Луганской ОВА сообщили, что от удара погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Донбасса, полковник службы гражданской защиты Андрей Омельченко.
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