Полиция показала видео первых минут после ракетного удара армии РФ по Покровску
Категория
Украина
Дата публикации

Полиция показала видео первых минут после ракетного удара армии РФ по Покровску

Полиция Донецкой области
Ракетный удар по Покровску
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Среди раненых в Покровске – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы. Разрушения получили админздание управления соцзащиты населения, объект социнфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Увеличилось количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску

Число пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области возросло до 14 человек.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы в возрасте от 32 до 68 лет. Разрушения получили админздание управления социальной защиты населения, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Также полиция Донбасса предоставила видео первых минут после попадания российской ракеты в админздание Покровска.

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13 человек.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находилось более 50 сотрудников и посетителей.

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