В Покровске из-под завалов спасли 3 человека
Категория
Украина
Дата публикации

В Покровске из-под завалов спасли 3 человека

ГСЧС
ГСЧС
Читати українською

Спасатели извлекли из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября.

В Покровске из-под завалов спасли 3 человека

В Покровске завершены аварийно-спасательные работы на месте обстрела. Из-под завалов двух частично разрушенных админзданий спасены 3 человека, - сообщают в ГСЧС.

Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекли 23 спасателя и 5 единиц техники.

Армия РФ ударила по Покровску

Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по средности – уже сейчас (10:06) известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания, - говорится в сообщении.

Тип оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.

ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.

По данным спасателей, разрушены два административных здания.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ снова обстреляла Херсонщину. Есть пострадавшие
Херсонская ОВА
взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла пригород Херсона, ранен ребенок
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Киндийка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые
Прокуратура Донецкой области
Последствия вражеской обстрела на Донеччине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.