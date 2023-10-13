Спасатели извлекли из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября.
В Покровске из-под завалов спасли 3 человека
Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекли 23 спасателя и 5 единиц техники.
Армия РФ ударила по Покровску
Тип оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.
ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.
По данным спасателей, разрушены два административных здания.
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