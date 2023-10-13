Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ Донецької області вранці 13 жовтня.
У Покровську з-під завалів врятували 3 людей
Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Армія РФ вдарила по Покровську
Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі, - говориться в повідомленні.
Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.
ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.
За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.
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