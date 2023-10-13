У Покровську з-під завалів врятували 3 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

У Покровську з-під завалів врятували 3 людей

ДСНС
ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ Донецької області вранці 13 жовтня.

У Покровську з-під завалів врятували 3 людей

У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 людей, - повідомляють в ДСНС.

Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальників та 5 одиниць техніки. 

Армія РФ вдарила по Покровську

Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі, - говориться в повідомленні.

Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.

За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знову обстріляла Херсонщину. Є постраждалі
Херсонська ОВА
вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла передмістя Херсона, поранено дитину
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Кіндійка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Донеччину. Є загиблі та поранені
Прокуратура Донецької області
Наслідки обстрілів на Донеччині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм