Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ Донецької області вранці 13 жовтня.

У Покровську з-під завалів врятували 3 людей

У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 людей, - повідомляють в ДСНС. Поширити

Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Армія РФ вдарила по Покровську

Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі, - говориться в повідомленні.

Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.

За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.