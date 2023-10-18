Россия ударила ракетами по Запорожью — есть погибшие и раненые

Ночью 18 октября армия РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажный дом.

Что известно о ракетной атаке РФ на Запорожье 18 октября

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, российские захватчики нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья.

Пока тип ракет неизвестен.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города, – отмечает руководитель ОВА. Поделиться

Ночью он сообщил, что в результате террористической атаки один человек погиб, как минимум двое – ранены.

Более того, российские захватчики повредили 8 квартир.

По словам Малашко, жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

Работы продолжаются, – добавил глава ОВА. Поделиться

Согласно данным "Суспільного", по состоянию на 4:30 один человек погиб, три – получили ранения, еще три – без вести пропали. Продолжается поисково-спасательная операция.

После 5 утра секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что количество погибших возросло до двух человек.

В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести, – написал он. Поделиться

Юрий Малашко также напомнил о том, что круглосуточно работает горячая линия, которую могут использовать жители города для поиска пропавших после ракетных ударов врага.