Армия РФ накапливает ракеты Х-101 для ударов по энергетической инфраструктуре Украины — Гуменюк

В настоящее время продолжается длительная пауза использования ракет воздушного базирования типа К-101. Именно ими армия РФ била по Украине в прошлый "блекаут".

Армия РФ накапливает ракеты

Российские войска продолжают накапливать ракеты воздушного базирования, поскольку могут готовиться к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Офицер обратила внимание, что высокоточные ракеты, в частности типа "Калибр", оккупанты могут использовать для нанесения ударов по таким объектам, как РФ это делала в прошлом году.

Мы уже наблюдаем длительную паузу по использованию ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить по Украине в прошлый "блекаут". Это может говорить о подготовительном периоде, который враг использует для накопления этого вооружения, – пояснила Гуменюк. Поделиться

При этом представитель Сил обороны юга Украины отметила, что нахождение ракетоносителей противника в Черном море в любом случае является высоким уровнем ракетной угрозы.

Так, сейчас в акватории моря зафиксировано пребывание пяти кораблей ЧМ РФ, среди которых подлодка – ракетоноситель с 4 "Калибрами".

В этом контексте Гуменюк указала на дополнительную опасность, поскольку пуски ракет с такого носителя трудно обнаружить противовоздушной обороне.

Запасы ракет в России

В сентябре The New York Times сообщило, что РФ удалось обойти западные санкции и экспортный контроль, поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Отметим, что в обломках ракет, которыми бьет РФ по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

По словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, несмотря на то, что противник восстанавливает запасы ракет, возвратиться в запасы уровня начала 2022 года России не получится.

Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Ее теоретическая дальность стрельбы составляет более 3000 км.

На отдаленном полигоне в Арктике спутниковые снимки и авиационные данные свидетельствуют о том, что РФ либо готовится к испытаниям, либо уже их провела. Журналисты говорят, что анализ спутниковых данных похож на такие же данные во время подготовки к испытаниям ракеты "Буревестник", которую на Западе классифицируют под названием SSC-X-9 Skyfall, в 2017 и 2018 годах.

Американские самолеты наблюдения наблюдают за действиями РФ за последние две недели, авиации рекомендовано избегать воздушного пространства РФ над Арктикой.

Согласно докладу Инициативы по ядерной угрозе, ракета должна стать "оружием второго удара стратегической дальности". Она предназначена для ударов после того, как ядерные ракеты уничтожат другие цели. Боеголовка может быть как ядерной, так и обычной. Эксперты считают, что "Буревестник" может уничтожить целый район города или военный объект. При этом ядерный заряд должен быть меньше, чем в ракетах такого класса.