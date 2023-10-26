Рогозин призвал Путина атаковать Украину космическими ракетами.

Бывший руководитель российской космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина использовать ракеты для запусков в космос во время ударов по Украине.

Что известно о предложении Рогозина атаковать Украину космическими ракетами

По информации журналистов издания со ссылкой на записи разговоров Рогозина с оказавшимися в распоряжении редакции гендиректором российского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым, они обсуждали нанесение удара по одному из крупных украинских городов космической ракетой.

Ракету предлагали запустить с космодрома "Плесецк", а на борту она должна была нести авиабомбы и боеголовки.

Что известно о проблемах плана кремлевских преступников

Как говорится в материале издания, Баранов предостерег, что тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться из-за сверхзвукового входа в атмосферу.

Рогозин же обещал обсудить решение с конструктором Юрием Соломоновым и через несколько дней, они его якобы обнаружили.

Также другие риски такого ноу-хау, которые обсуждали Баранов и Рогозин, заключались в том, что части ракеты могут упасть на территорию России, а погрешность при ударе может составить 50-100 километров.

В общей сложности, как утверждал Баранов, на подготовку такой операции потребовалось бы около 6 месяцев. А Рогозин в свою очередь пообещал передать план Путину.

План был доведен президенту РФ 16 января. Как он отреагировал на него – неизвестно, – отмечают журналисты издания. Поделиться

Что известно о подготовке армии РФ к ракетным атакам по Украине

По информации представителей Центра национального сопротивления, военные преступники армии РФ ввезли в район Брянска новую партию модернизированных ракет для ЗРК С-300.

Они планируют этими ракетами атаковать пограничные районы на территории Украины.

Сообщается, что россияне провели глубокую модернизацию, чтобы иметь возможности для нанесения ударов по наземным целям в Украине.

Модернизация прошла на мощностях АО "Дубненский машиностроительный завод" имени Федорова в городе Дубно Московской области.