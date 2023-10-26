Украина переоборудовала американские ракеты для F-16 в снаряды для ПВО — FT

Ракеты AIM-9M для истребителей F-16 были выведены из строя и переделан для запуска с земли для нужд украинского ПВО.
Украина перерабатывает ракеты класса "воздух-воздух" в снаряды для ПВО
Украинские специалисты переоборудовали переданные США управляемые ракеты типа "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух". Теперь их могут использовать силы ПВО.
Как отмечается, ракеты AIM-9M были выведены из строя и переработаны для запуска с земли для нужд украинского ПВО.
По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на используемое оружие.
Он также добавил, что переделанные ракеты "помогут Украине пережить зиму", спасая ее энергетическую инфраструктуру от возможных российских атак.
В Украине создали дальнобойный дрон-камикадзе
Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 км, который может нести 50 кг взрывчатки.
По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже вошел в цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше Шахедов, которые производит Иран и поставляет России.
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