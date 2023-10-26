Украина переоборудовала американские ракеты для F-16 в снаряды для ПВО — FT
Категория
Украина
Дата публикации

Украина переоборудовала американские ракеты для F-16 в снаряды для ПВО — FT

Ракеты AIM-9M
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Источник:  The Financial Times

Ракеты AIM-9M для истребителей F-16 были выведены из строя и переделан для запуска с земли для нужд украинского ПВО.

Украина перерабатывает ракеты класса "воздух-воздух" в снаряды для ПВО

Украинские специалисты переоборудовали переданные США управляемые ракеты типа "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух". Теперь их могут использовать силы ПВО.

Как отмечается, ракеты AIM-9M были выведены из строя и переработаны для запуска с земли для нужд украинского ПВО.

Мы их переделали. Мы нашли способ запускать их из земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона, – рассказал изданию неназванный украинский чиновник.

По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на используемое оружие.

У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-нибудь другое, - отметил чиновник.

Он также добавил, что переделанные ракеты "помогут Украине пережить зиму", спасая ее энергетическую инфраструктуру от возможных российских атак.

В Украине создали дальнобойный дрон-камикадзе

Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 км, который может нести 50 кг взрывчатки.

Изготовили дрон-камикадзе, долетающий очень далеко, 700 километров, может, даже, до Пскова долететь. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Его не так просто сбить, не так просто зафиксировать. У него нет шасси, запуск из-за этого производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и улучшило пикирование, – рассказал представитель украинской компании-производителя дронов.

По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже вошел в цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше Шахедов, которые производит Иран и поставляет России.

Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся, – подытожил представитель компании.

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