Україна переобладнала американські ракети для F-16 на снаряди для ППО — FT
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна переобладнала американські ракети для F-16 на снаряди для ППО — FT

Ракети AIM-9M
Джерело:  The Financial Times

Ракети AIM-9M для винищувачів F-16 були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі для потреб української ППО.

Україна переробляє ракети класу "повітря-повітря" в снаряди для ППО

Українські фахівці переобладнали передані США керовані ракети типу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 у ракети "земля-повітря". Тепер їх зможуть використовувати сили ППО.

Як зазначається, ракети AIM-9M були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі, для потреб української ППО.

Ми їх переробили. Ми знайшли спосіб запускати їх з землі. Це свого роду саморобна протиповітряна оборона, - розповів виданню неназваний український чиновник.

За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на використовувану зброю.

У нас є узгоджене рішення: ми беремо щось застаріле і робимо щось інше, - зазначив чиновник.

Він також додав, що перероблені ракети "допоможуть Україні пережити зиму", рятуючи її енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак.

В Україні створили далекобійний дрон-камікадзе

Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку і поліпшило пікірування, – розповів представник української компанії-виробника дронів.

За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.

Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося, – підсумував представник компанії.

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