Україна переобладнала американські ракети для F-16 на снаряди для ППО — FT

Ракети AIM-9M для винищувачів F-16 були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі для потреб української ППО.
Україна переробляє ракети класу "повітря-повітря" в снаряди для ППО
Українські фахівці переобладнали передані США керовані ракети типу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 у ракети "земля-повітря". Тепер їх зможуть використовувати сили ППО.
Як зазначається, ракети AIM-9M були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі, для потреб української ППО.
За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на використовувану зброю.
Він також додав, що перероблені ракети "допоможуть Україні пережити зиму", рятуючи її енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак.
В Україні створили далекобійний дрон-камікадзе
Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.
За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.
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