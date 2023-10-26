Україна переобладнала американські ракети для F-16 на снаряди для ППО — FT

Ракети AIM-9M для винищувачів F-16 були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі для потреб української ППО.

Україна переробляє ракети класу "повітря-повітря" в снаряди для ППО

Українські фахівці переобладнали передані США керовані ракети типу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 у ракети "земля-повітря". Тепер їх зможуть використовувати сили ППО.

Як зазначається, ракети AIM-9M були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі, для потреб української ППО.

Ми їх переробили. Ми знайшли спосіб запускати їх з землі. Це свого роду саморобна протиповітряна оборона, - розповів виданню неназваний український чиновник. Поширити

За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на використовувану зброю.

У нас є узгоджене рішення: ми беремо щось застаріле і робимо щось інше, - зазначив чиновник. Поширити

Він також додав, що перероблені ракети "допоможуть Україні пережити зиму", рятуючи її енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак.

В Україні створили далекобійний дрон-камікадзе

Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку і поліпшило пікірування, – розповів представник української компанії-виробника дронів. Поширити

За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.