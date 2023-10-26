Рогозін закликав Путіна атакувати Україну космічними ракетами — Bild

Колишній керівник російської космічної корпорації “Роскосмос” Дмитро Рогозін закликав кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна використати ракети для запусків у космос під час ударів по Україні.
Що відомо про пропозицію Рогозіна атакувати Україну космічними ракетами
За інформацією журналістів видання із посиланням на записи розмов Рогозіна із гендиректором російського ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим, які опинились у розпорядженні редакції, вони обговорювали завдання удару по одному з великих українських міст космічною ракетою.
Ракету пропонували запустити з космодрому "Плесецьк", а на борту вона мала нести авіабомби та боєголовки.
Що відомо про проблеми плану кремлівських злочинців
Як йдеться у матеріалі видання, Баранов застерігав, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися через надзвуковий вхід в атмосферу.
Рогозін же обіцяв обговорити рішення з конструктором Юрієм Соломоновим і за кілька днів, вони його нібито знайшли.
Також інші ризики такого "ноу-хау", які обговорювали Баранов та Рогозін, полягали в тому, що частини ракети можуть впасти на територію Росії, а похибка при ударі може становити 50-100 кілометрів.
Загалом, як стверджував Баранов, на підготовку такої операції знадобилося б близько 6 місяців. А Рогозін своєю чергою пообіцяв передати план Путіну.
Що відомо про підготовку армії РФ до ракетних атак по Україні
За інформацією представників Центру національного спротиву, військові злочинці армії РФ завезли в район Брянська нову партію модернізованих ракет для ЗРК С-300.
Вони планують цими ракетами атакувати прикордонні райони на території України.
Повідомляється, що росіяни провели глибоку модернізацію, щоб мати можливості для завдавання ударів по наземних цілях в Україні.
Модернізація пройшла на потужностях АТ "Дубненский машинобудівний завод" імені Фєдорова" в місті Дубна Московської області.
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