Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили 4 артсистемы армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении ЗСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 23 октября 2023 г. по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил

58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам в городе Константиновка Донецкой области, 4 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 ударный Бп . Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и все ударные БпЛА.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Ивановка, Куриловка Харьковской области; Надежда, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Выемка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Ольговка, Львов, Тягинка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Никитовка, Приднепровское, Барвинок Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбиты 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области.

В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.

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Потери российских оккупантов в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили: